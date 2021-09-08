Куда пропадают чемпионы?

Но во взрослый спорт приходят единицы. Какая черная дыра поглощает большинство способных атлетов?

Много информации для размышления оставило завершившееся на прошлой неделе первенство республики по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. В турнире приняли участие более 300 молодых поклонников королевы спорта. Но во взрослый спорт приходят единицы. Какая черная дыра поглощает большинство способных атлетов? В этом попытался разобраться корреспондент "Вечернего Бишкека".

На первенстве юниоров победитель Тимур Калашников пробежал стометровку за 11,3 секунды. Результат, прямо скажем, не выдающийся. Ровесники за рубежом преодолевают эту дистанцию практически за 10 секунд, но Тимур, как утверждают тренеры, парень талантливый. При должном усердии он сможет показывать высокие результаты.

У девочек на стометровке первенствовала еще одна воспитанница столичной СДЮШОР имени Сатымкула Джуманазарова Анастасия Бондаренко. Эту популярную дистанцию она преодолела за 12,4 секунды. Способная спортсменка, но и ей предстоит немало потрудиться.

Бишкекчане победили еще в нескольких легкоатлетических дисциплинах. И в этом ничего удивительного нет. Столичная СДЮШОР по теннису и легкой атлетике давно считается одним из лучших учебных спортивных заведений страны. Ее директору Бахтияру Бокоеву удалось сохранить квалифицированные тренерские кадры, поэтому юниоры из Бишкека остаются лидерами многих молодежных турниров.

Но и в регионах легкая атлетика не умерла. Так, на прошедшем первенстве среди юниоров в метании копья и ядра победил 17–летний Эдуард Фуфрылин из Чолпон–Аты. Юноша занимается у известного наставника Владимира Дедова. Его ученики тренируются на обычном школьном стадионе, о современном инвентаре могут только мечтать, но тем не менее в юношеских турнирах показывают высокие результаты. Кстати, Эдуард Фуфрылин ядро метнул на 11 метров, а копье на 43. Но это были еще не все сюрпризы Владимира Дедова. Другая воспитанница этого тренера - Анастасия Никишова метнула ядро на 7,69 метра и заслуженно поднялась на высшую ступень пьдестала почета. Тренер Дедов уверен, что благодаря природным данным, трудолюбию Никишова может вырасти в легкоатлетку международного уровня.

Отлично работает с молодежью тренер из Московского района Чуйской области Абай Дуйсенбаев. Его ученики Анара Бердишова и Дияр Ибраимов победили на дистанции в 3000 метров. Результаты, показанные ими, позволяют надеяться, что и на этой дистанции у нас в скором времени появятся успехи.

После завершения первенства главный тренер сборной Кыргызстана по резервам Андрей Самоловов сказал корреспонденту "Вечернего Бишкека": "Каждый год подмечаю талантливых спортсменов практически из всех регионов страны. При должной работе с юными дарованиями многие из них могли бы стать известными легкоатлетами. Но через год на республиканское первенство, как правило, приезжают другие спортсмены, а те, кого мы взяли на заметку, куда–то исчезают, остаются единицы, а без конкуренции легкоатлетом высокого уровня стать практически невозможно".

Тренеры давно хотят, чтобы кандидаты в сборную страны во всех возрастных категориях жили и тренировались в Бишкеке, получали достойную стипендию. Но этим планам, похоже, не суждено сбыться. Поэтому молодые спортсмены после окончания школы стремятся получить профессию или выступают в сборных других стран. Никак не научимся беречь и развивать свои таланты.





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