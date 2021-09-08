Государству возвращены земельные участки на сумму более 92 млн сомов

Указанные объекты недвижимого имущества стоимостью 92 509 500 сомов приняты на баланс государства.
Прокуратурой Ленинского района города Бишкек возвращены в государственную собственность земельные участки площадью 0,54 га общей стоимостью 92 509 500 сомов.
Прокурорской проверкой выявлено незаконное предоставление земельных участков в жилом массиве "Арча-Бешик" города Бишкек с южной стороны улицы А. Масалиева (Южная магистраль) на отрезке улиц Тыналиева и Бакаева.
Должностными лицами Ленинской районной администрации мэрии столицы в течение 2005 года в нарушение требований земельного законодательства незаконно были предоставлены частным лицам под проектирование и строительство индивидуальных жилых домов 10 земельных участков, являющихся землями общего пользования, расположенными за пределами красной линии.
Прокуратурой были внесены в суд иски о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, которые по результатам рассмотрения полностью удовлетворены.
Кроме этого, на основании акта прокурорского реагирования, внесенного в мэрию города Бишкек, указанные объекты недвижимого имущества стоимостью 92 509 500 сомов приняты на баланс государства.
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