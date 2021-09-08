«Зазывал девочек с помощью подростков». В Таласе по подозрению в растлении малолетних задержан местный житель

В городе Таласе мужчину, который подозревается в развратных действиях в отношении малолетних девочек, на два месяца заключили в следственный изолятор.

Заявление на 24-летнего А. Т., которого четверо жительниц обвинили в надругательстве над их 6-7-летними дочерями 6-7, поступило 5 сентября. Парень жил по соседству с пострадавшими.

Городское управление внутренних дел Таласа возбудило досудебное производство по статье 165 («Развратные действия») Уголовного кодекса КР. По словам родственников девочек, подозреваемый использовал подростков, чтобы те приводили к нему несовершеннолетних детей.

«Он попросил меня позвать их, я позвал. Потом сказал: «Подожди на улице». А когда девочка вышла, я увидел, что она плачет. Начал расспрашивать, она сказала, что кошка поцарапала ей руку. Я не думал, что он может совершить что-то такое», − признался один из подростков.



Жительница Таласа Сабира Кыдыралиева рассказала, что совершенно случайно узнала о том, что произошло с ее дочерью:

− Я заметила, что туда каждые 15-20 минут заходили маленькие девочки. Решила сходить и узнать, что там происходит. Стала расспрашивать одну из девочек, а она говорит, что он снял ей штаны и заставил лечь на землю, но она убежала. Он, оказывается, уже несколько дней вот так зазывал наших дочерей и совершал развратные действия.

«Азаттык» попытался найти представителей второй стороны этой истории. Но связаться с близкими мужчины или его адвокатами не удалось.

Правозащитница, бывший представитель Института акыйкатчи в Таласе Арсыкан Момунтаева говорит, что в малых городах страдает качество учебно-воспитательной работы, а коррупция способствует росту фактов этого вида преступлений:

− Город это ведь как закрытый сосуд. Жизнь кипит, мало кто знает, что здесь происходит на самом деле. К тому же у нас распространена внутренняя миграция, поэтому зачастую живущие по соседству друг с другом не знают, кто находится с ними рядом. В таких малых городах социальные работники, представители мэрии, а также профильные организации могли бы объединиться и совместно проводить необходимые мероприятия. К тому же в Таласе, к примеру, много религиозных деятелей. Но я не слышала, чтобы священнослужители наставляли прихожан, говоря, что «насилие – это противозаконно, нельзя развращать детей». Сейчас и законы изменились. Идешь в милицию, а тебя перенаправляют в другое место. Поэтому большинство дел так и остаются нераскрытыми.



А руководитель кризисного «Сезим» Бюбюсара Рыскулова напомнила, что действия сексуального характера наносят огромный вред детской психике, а потому с пострадавшими девочками должен работать психолог:

− Если не подключить специалиста, то они могут замкнуться в себе, эта травма останется с ними на всю жизнь. Впоследствии они не смогут доверять мужчинам, может появиться чувство ненависти. А если вина подозреваемого будет доказана, то он обязательно должен понести наказание. В противном случае подобные факты станут привычной картиной в обществе. Сейчас насилию подвергаются все – от детей до пожилых. Но многие дела даже до суда не доходят или их расследование затягивается на годы. Если у обвиняемых сильные адвокаты им удается избежать наказания.

Некоторые эксперты считают, что рост числа фактов сексуального насилия происходит из-за отсутствия полового просвещения. Руководитель общественного фонда «Лига защиты прав ребенка» Назгуль Турдубекова считает, что настало время открыто говорить с детьми на эту тему:

− Все мы слышим, что все больше и больше случаев, когда к детям и подросткам пристают уже в общественном транспорте. Недавно совместно с ЮНИСЕФ мы разработали специальное руководство, где приведены советы несовершеннолетним о том, как защитить себя, свои права и свое тело. Мы ведь не знаем, возможно, насильник окажется зараженным ВИЧ или еще какими-то болезнями. В любом случае, вопрос того, как защититься от насилия − это требование времени.



Ранее более 30 правозащитных организаций во главе с «Лигой защитников прав ребенка» опубликовали открытое обращение к президенту Садыру Жапарову. Они призвали его ускорить принятие новой редакции Кодекса о детях, Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и других законопроектов к кодексу, отмечая, что «дальнейшее затягивание может привести к ухудшению положения детей, их безопасности и соблюдению их прав».

По информации Генпрокуратуры КР, за 2020 год в республике зарегистрировано 1101 уголовное дело по несовершеннолетним детям, из них более 150 дел связаны с преступлениями сексуального характера. Задержано 57 граждан, подозреваемых в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним. Точной информации о числе привлеченных к уголовной ответственности граждан нет.

В начале 2021 года тогдашний вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева выступила с предложением создать информационную базу с данными педофилов по примеру Казахстана. Она также призвала со школьных лет обучать детей тому, что нельзя идти за незнакомыми людьми, садиться к ним в машину или разговаривать с ними.

Прозвучавшее предложение дало повод для бурных дискуссий в обществе. Очень многие поддержали эту инициативу. В то же время достаточно и тех, кто опасается, насколько правильно и объективно составление такого списка. Высказываются мнения, что перед созданием карты необходимо повысить ответственность и судебных органов.

По данным исследования, проведенного представительством ПРООН в Кыргызстане, за 9 месяцев 2019 года по статье «Изнасилование» было начато 269 досудебных производств, из которых 200 были приостановлены и не дошли до суда. В судебном порядке начали рассматривать лишь 17 дел. А по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», было зарегистрировано 54 досудебных производства.

Азаттык