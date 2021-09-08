Куба первой в мире начала вакцинацию детей от двух лет

Куба стала первой в мире страной, начавшей вакцинацию детей от двух лет.
Для прививок используются местные препараты Abdala и Soberana. Всемирной организацией здравоохранения они пока не признаны.
Из-за пандемии на Кубе школы практически не открывались с марта 2020 года. Новый учебный год начался в стране 6 сентября. Преподавание ведется по телевидению, так как у большинства семей нет доступа в Интернет. Кубинские власти ожидают, что школы будут открываться пошагово с октября, если к этому времени все дети и подростки будут вакцинированы.
Куба не стала закупать импортные вакцины и отказалась от участия в программе помощи COVAX, в рамках которой бедные страны могут получить препараты для борьбы с коронавирусом. Вакцина Abdala, по данным кубинских разработчиков, при испытаниях показала эффективность более 92 процентов, препарат Soberana – 62 процента.
В последние месяцы на Кубе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Из 5700 смертей от COVID-19 примерно половина приходится на минувший август. C начала пандемии в стране выявлено более 650 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 95 тысяч приходится на детей и подростков.
В большинстве стран мира вакцинация одобрена для детей с 12 лет. Ранее о планах делать прививки от COVID-19 маленьким детям сообщали Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. В Чили 6 сентября китайский препарат Sinovac одобрен для вакцинации детей от шести лет.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!