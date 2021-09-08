Турция безвомездно передаст Кыргызстану 150 тысяч доз вакцины от коронавируса

Турция на грантовой основе передаст Кыргызстану 150 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно на встрече министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева с послом Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган, которая прошла 7 сентября. Как отметили в пресс-службе Минздрава, в ходе беседы стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области здравоохранения, а также вопросы по управлению государственной больницей кыргызско-турецкой дружбы.

Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил Турцию за оказываемую поддержку и укрепление материально-технической базы для улучшения качества медицинской помощи в КР.

Напомним, больница кыргызско-турецкой дружбы начала прием пациентов с 26 августа 2021 года, хотя ее строительство завершилось еще в марте 2017 года. Все это время решался вопрос ратификации двусторонних соглашений по управлению лечебницей. Но на фоне обострения эпидемии коронавируса в конце марта 2020 года турецкая сторона передала больницу в распоряжение правительства Кыргызстана и с июня прошлого года в медучреждении лечили больных коронавирусом.

По соглашению, больница будет совместно управляться Кыргызстаном и Турцией в течение 3 лет, но там будут принимать пациентов только по направлению из других стационаров.

Вакцинация против коронавируса в Кыргызстане началась 29 марта 2021 года. Она проводится китайской вакциной Sinopharm и российской Sputnik V. С 22 июля началась вакцинация препаратом AstraZeneca. 28 июля в Кыргызстан также доставили 25 тысяч доз вакцины QazVac, которые Казахстан передал в виде гуманитарной помощи.

Сообщалось, что до сентября в Кыргызстан поступит 259 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках международной программы COVAX. COVAX – это инициатива ВОЗ, ЮНИСЕФ и альянса GAVI по справедливому распределению вакцин.

Азаттык