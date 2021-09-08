В Кыргызстане планируют открыть 500 детсадов краткосрочного пребывания

В Кыргызстане началась работа по созданию 500 детских садов трехчасового пребывания.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров КР, эта норма заложена в программу развития образования республики на 2021-2040 годы. Документ был утвержден кабминном 4 мая 2021 года.

Согласно данному проекту, помимо детсадов в Кыргызстане также предусмотрено открытие мультимедийных классов и увеличение количества компьютерных классов по проекту Всемирного банка.

По данным 2019 года, в Кыргызстане не хватает примерно 2000 дошкольных учреждений. В связи с этим определить ребенка в детсад является проблемой для многих родителей. В прошлом месяце в Бишкеке получила резонанс история с мужчиной, который вынужден был таксовать вместе с 3-летней дочерью, так как не получилось отдать в детский сад.

В соседнем Узбекистане, между тем, запускают систему оказания услуг дошкольного образования в виде мобильных детсадов, которые будут организованы на базе автобусов, переоборудованных в соответствии с установленными стандартами.

Азаттык