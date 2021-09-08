В Кыргызстане планируют открыть 500 детсадов краткосрочного пребывания

В Кыргызстане началась работа по созданию 500 детских садов трехчасового пребывания.
Как сообщили в пресс-службе кабинета министров КР, эта норма заложена в программу развития образования республики на 2021-2040 годы. Документ был утвержден кабминном 4 мая 2021 года.
Согласно данному проекту, помимо детсадов в Кыргызстане также предусмотрено открытие мультимедийных классов и увеличение количества компьютерных классов по проекту Всемирного банка.
По данным 2019 года, в Кыргызстане не хватает примерно 2000 дошкольных учреждений. В связи с этим определить ребенка в детсад является проблемой для многих родителей. В прошлом месяце в Бишкеке получила резонанс история с мужчиной, который вынужден был таксовать вместе с 3-летней дочерью, так как не получилось отдать в детский сад.
В соседнем Узбекистане, между тем, запускают систему оказания услуг дошкольного образования в виде мобильных детсадов, которые будут организованы на базе автобусов, переоборудованных в соответствии с установленными стандартами.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!