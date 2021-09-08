ООН: В Кыргызстане девушки учатся дольше, а юноши раньше получают профессию

В Кыргызстане девушки учатся дольше, а парни раньше получают профессию.
Об этом сообщили в структуре ООН по вопросам равноправия женщин(UN Women).
По данным организации, кыргызстанки чаще получают образование в рамках полной средней школы: на долю девочек в 10-11-х классах приходится около 55 процентов, в то время как мальчики выбывают из системы обучения после 9-го класса — в основном для получения профессии в более раннем возрасте.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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