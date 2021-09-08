В России предлагается выдать мигрантам чип

Бишкек, "Саясат. kg". В электронном чипе будет храниться информация о прохождении дактилоскопии (отпечатки пальцев).



В России предлагается выдавать пластиковые чиповые карты для трудовых мигрантов или иностранцев, которые намерены пребывать в стране более 3 месяцев.

Согласно документу, обнародованному на официальном сайте Министерства внутренних дел России, карта будет содержать информацию о личности иностранного гражданина, реквизиты и прочее. В электронном чипе будет храниться информация о прохождении дактилоскопии (отпечатки пальцев).

Ожидается, что постановление МВД России вступит в силу 29 сентября 2021 года. До этого времени будут общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза.

Российские издания пишут, что электронный документ подобного образца может быть выдан иностранным гражданам, пожелавшим задержаться на длительное время, сроком на 10 лет. Затем нужно будет заменить. Кроме того, предлагается ввести электронную регистрацию мигрантов в России, в специальном реестре должны быть указаны данные о работодателях.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org