Следствие по делу Алмамбета Салиева близится к завершению

Следствие по этому уголовному делу находится на завершающем этапе, сказано в сообщении, материалы в ближайшее время направят в суд.



В ГКНБ рассказали о том, что сейчас происходит с расследованием уголовного дела о незаконном обогащении в отношении экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева.

Следствие установило, что Салиев во время работы на различных должностях в системе государственных органов страны приобрел много разного дорогостоящего движимого и недвижимого имущества более чем на 70 млн сомов. Эта сумма значительно превышает его официальные доходы, а оформлялось имущество на его родственников и приближенных лиц.



Также следователи проверяют причастность подозреваемого к коррупции в бытность заместителем руководителя аппарата президента страны и незаконному вмешательству в деятельность правоохранительных органов из корыстных побуждений.



Следствие по этому уголовному делу находится на завершающем этапе, сказано в сообщении, материалы в ближайшее время направят в суд.

Напомним, Алмамбета Салиева арестовали 17 июня текущего года по подозрению в незаконном обогащении. Ему и его приближенным приписывают имущество общей стоимостью более чем на 900 тыс. долларов. 18 июня его отправили в СИЗО на два месяца.



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