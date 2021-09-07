Вице-мэром Оша стал владелец популярного ресторана в городе

Указ о его назначении 6 сентября подписал мэр города Ош Алмаз Мамбетов.
В мэрии Оша произошли кадровые изменения. Так Исаев Марс Асанович назначен первым вице-мэром города Ош.
Указ о его назначении 6 сентября подписал мэр города Ош Алмаз Мамбетов.
Ранее Марс Исаев был депутатом Ошского городского кенеша VI созыва.
Кроме этого, Исаев известен жителям Оша тем, что он является владельцем одного из самых популярных ресторанов в городе "Изюм", который, правда, зарегистрирован на его ближайшего родственника.
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