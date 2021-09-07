Учителя и врачи вышли на митинг. Они требуют обещанную доступность госипотеки

Сегодня, 7 сентября, у Дома правительства проходит митинг учителей и врачей.
Их главное требование - доступность госипотеки.
Как сказала одна из участниц митинга, врач с 30-летним стажем Гульнара Сооронкулова, ранее Госипотечная компания пообещала врачам и учителям снизить проценты на приобретение квартир под ипотеку до 4% годовых.
Однако обещания так и ждут с весны, и никто не намерен их осуществить.
"Сегодня вышли простые учителя и врачи. Нашим силовикам государство бесплатно выдает жилье. А мы уже не надеемся на бесплатное, всего лишь просим выполнить обещание и снизить ставки до 4%",- сказала она.
Помимо этого, ГИК пообещал учителям принять новую программу, согласно которой ипотека для них будет выдаваться без первоначального взноса.
"С нашей зарплатой 12-15 тысяч как мы накопим на первоначальный взнос? Для молодых специалистов это очень тяжело. На что им жить, когда все вокруг подорожало?" - сказала она.
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