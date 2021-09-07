Чиновники прокомментировали сбор денег с учителей на строительство библиотеки

Решение о перечислении однодневной зарплаты педагогов Кара-Балтинского технико-экономического колледжа принято единогласно.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
По ее данным, на основании распоряжения Жайылской районной государственной администрации, 2 сентября проведен педагогический совет колледжа. Учителя единогласно решили перечислить однодневную зарплату на счет Суу-Башинского айыл окмоту Баткенского района.
Ранее коллектив учебного заведения также помог пострадавшим жителям Баткенской области, перечислив однодневную зарплату.
Накануне читательница 24.kg сообщала, что преподавателей Кара-Балтинского технико-экономического колледжа вынуждают перечислить однодневную зарплату на строительство библиотеки в селе Апкан Баткенского района.
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