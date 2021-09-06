ГКНБ: Пресечен устойчивый наркоканал

Бишкек, "Саясат. kg". Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках материалов досудебного производства в результате оперативно-розыскных мероприятий была выявлена наркогруппировка, наладившая канал поставки и сбыта наркотических средств на территории г.Ош и Ошской области

Так, 4 сентября 2021 года оперативно-следственной группой в с. Нариман Кара-Суйского района Ошской области задержан гражданин КР «Ю.Б.У.», который намеривался сбыть очередную партию наркотических средств в объеме 1 кг.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, а также пресечение других каналов транзита и контрабанды наркотиков