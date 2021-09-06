Мальчики не решились бороться с моей дочерью — интервью с отцом 9-летней Жасмин из Таласа

Действия юной спортсменки восхитили даже олимпийского призера Айсулуу Тыныбекову.

Видео, как маленькая девочка эффектно применяет приемы против соперника во время борьбы на одном из турниров в Таласе, быстро разлетелось по Кырнету. Действия юной спортсменки восхитили даже олимпийского призера Айсулуу Тыныбекову.

Корреспондент Sputnik Кыргызстан связалась с отцом девочки Уланом Турдубаевым. Оказалось, что Жасмине Арзыбаевой всего 9 лет. Семья живет в селе Кок-Сай Таласской области. Отец Жасмины рассказал, как дочь увлеклась борьбой и о чем она мечтает.

— Когда было снято ставшее вирусным видео?

— 18-19 августа в Таласе проходил фестиваль манасчи, посвященный 30-летию независимости Кыргызстана. В его рамках к нам приехали известные сказители, также были организованы соревнования по различным видам спорта, включая борьбу. Судья пригласил на импровизированный ковер юных спортсменов весовой категории 27-32 килограмма. Но никто из мальчишек не вышел побороться против моей дочери. Возможно, они отнеслись со снисхождением к девочке. Затем вдруг из толпы вышел мальчик, но Жасмина уверенно разобралась с ним, не дав встать. После этого никто не вышел бороться против дочери, она стала победительницей и получила денежное вознаграждение.

— Знаете ли вы мальчика, который боролся с Жасминой?

— Нет, там собрались люди со всей Таласской области. Было очень много народу. Если бы это был мальчишка из нашего села, я бы его знал. Наверное, он гостил в Таласе либо приехал из другого села.

— Что послужило толчком к тому, чтобы Жасмина начала заниматься борьбой?

— Дочь увлекается борьбой с первого класса. Я заметил ее склонность к спорту, думал отдать ее в секцию борьбы. К тому же сам интересуюсь этим видом спорта. Хочу, чтобы дети достигли высот и успехов, которых в свое время не добился я. Сын моего младшего брата однажды взял Жасмину с собой в зал борьбы. После этого ее интерес усилился.

— Жасмина постоянно тренируется?

— Из-за каникул тренировки приостановили. С октября дочь возобновит занятия в зале. В нашем селе есть тренер Эрнис — он открыл зал, пропагандирует здоровый образ жизни и учит детей борьбе.

— Как много в селе девочек, увлекающихся борьбой?

— Сейчас этим видом спорта занимаются примерно 10 девочек разного возраста.

— Как вы восприняли реакцию Айсулуу Тыныбековой на видео с участием Жасмины?

— Обрадовался, но, кажется, дочь радовалась больше. Она надеялась, что встретится с Айсулуу. Но призер Олимпиады сейчас, оказывается, на тренировках. Мы поговорили по видеосвязи, Айсулуу пообещала, что постарается встретиться с Жасминой через месяц. Она сказала, что приедет в Талас или пригласит нас в Бишкек. Дочь ждет этого дня с нетерпением. (Тем временем на другом конце трубки послышался голос матери Жасмины, она решила рассказать об эмоциях дочери после разговора с Тыныбековой).



— Жасмина очень любит Айсулуу Тыныбекову. Разговаривая с ней по телефону, она переволновалась и заплакала. После спросила у меня: "Мама, я точно встречусь с Айсулуу-эже? Когда пройдет месяц? Хоть бы он прошел быстро".

Улан Турдубаев: После того как распространилось видео, некоторые предположили, что моя дочь живет в селе Чаек, а зовут ее Айсулуу. Мы дали точную информацию о Жасмине.

Айсулуу Тыныбекова — кумир дочери. Она не пропускает ни одной схватки Айсулуу и постоянно говорит, что станет, как она. Даже подстриглась, как чемпионка.

— Расскажите о своей семье, другие ваши дети тоже занимаются борьбой?

— У нас четверо детей: три дочери и сын. Сын в этом году пойдет в первый класс, я намерен и его отдать в секцию борьбы, он тоже увлекается спортом. Я работаю электриком в филиале ОАО "Северэлектро" в селе Кок-Сай. Супруга занимается детьми и домашним хозяйством.

— Как Жасмина учится в школе?

— У нее очень хорошая успеваемость. Она старательная, добрая и отзывчивая. Если есть упражнения, которые тренер поручает выполнять дома, мы это обязательно отрабатываем. Я показываю то, что сам знаю.

Дочь мечтает тренироваться с Айсулуу Тыныбековой и когда-нибудь защитить честь страны на международной арене.

Спутник