Иммунолог дал прогноз о сроках окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году
Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, передает Ura.ru.
"Может быть, к концу 2023 года, в 2024-м ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше", - сказал он.
Как подчеркнул Крючков, за это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса, что позволит взять под контроль ситуацию с пандемией.
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