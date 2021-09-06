В СЭЗ «Бишкек» выявлена майнинг-ферма

ОАО «Северэлектро» выявило незаконное функционирование майнинг-фермы в СЭЗ «Бишкек».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что для выявления объектов майнинга сотрудники «Северэлектро» проводят рейдовые проверки по Чуйской, Таласской областям и в столице.
«4 сентября во время рейда сотрудники службы сбыта совместно с ГКНБ выявили незаконное функционирование майнинг-фермы у абонента № 113 СЭЗ «Бишкек» по адресу: проспект Манаса, 303. В ходе проверки выявлен контейнер с майнинг-фермой, в которой функционировали более 200 видеокарт. Сотрудники зафиксировали факт на видео и составили акт нарушения», — говорится в сообщении.
Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
В ОАО «Северэлектро» напоминают, что в Кыргызстане использовать электроэнергию для майнинга можно только на основании выданных технических условий. Однако в связи с дефицитом мощности в стране правительством и ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» введен временный запрет на выдачу разрешения на цели майнинга.
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