Даже если учеба начнется 15 октября, но «День знаний» должен оставаться 1 сентября!

Бедствие COVID-19 все смешало в кашу, эй!

Так, нынешний учебный год начнется 15 сентября. Об этом свою мысль высказало Министерство образования и науки: количество вакцинированных пока не доходит до запланированного. Поэтому начало учебы отодвинули на полмесяца. Допустим, с этой стороны все понятно, мы не против.

Но здесь есть одно непонятное нам обстоятельство. Почему и в следующем и последующем году учебный год начнется 15 сентября? Ведь учебно-научное учреждение сказало, что в дальнейшем будет так. Если это правда, то в этом отношении получается каша министерства, а?!

Или как, хотят сказать, что в следующем и последующем году коронавирусная болезнь никуда не денется, останется? Думают, перекинется на детвору, приходящую на учебу 1 сентября? А 15 сентября перекинется на другую сторону? Или как будет?

1 сентября, как для большинства государств мира, для нашего кыргызского общества тоже историческая дата. Один из таких знаменательных дней, как 21 марта, 9 мая, 31 августа. Не допускается смена мест ни одного их этих дней.

По мне, даже если учеба начнется 15 октября, но «День знаний» должен оставаться 1 сентября! Потому что этот день давно гнездится в наших сердцах, занимает постоянное место в нашем мозгу. Правда, что эта дата для нашего народа отдельный большой праздник.

Если немного оглянемся назад, то вспоминаются «каши» в нашей истории, когда, ссылаясь на «летнее время, зимнее время», передвигали по 1 часу туда и сюда. И это становится похожим отзвуком, а? Как думаете «первосентябристы», поделитесь мыслями?!

Источник: газета «Де факто» №23 от 03.09.2021/стр.2, gezitter.org