Абдиля Сегизбаева перевели из камеры СИЗО в больницу при ГКНБ

Уточняется, что у бывшего главы спецслужб заболевание сердечно-сосудистой системы.
Экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев переведен из камеры СИЗО в ведомственную больницу госкомитета. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что у бывшего главы спецслужб заболевание сердечно-сосудистой системы.
В пресс-центре ГКНБ эту информацию подтвердили. По данным ведомства, состояние Абдиля Сегизбаева расценивается как удовлетворительное.
Напомним, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу. Ему ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Уведомление о подозрении по делу о наградном оружии обвиняемый не подписал.
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