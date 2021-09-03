Айсулуу Тыныбекова поблагодарила сборную Кыргызстана за футболки с олимпийцами

«Спасибо вам, ребята! Классные принты!» — написала спортсменка.
Айсулуу Тыныбекова поблагодарила на своей странице в Facebook футболистов сборной Кыргызстана за принты с изображением олимпийских призеров.
Команда Кыргызской Республики перед матчем с Палестиной вышла на разминку в майках с портретами Айсулуу Тыныбековой, Акжола Махмудова и Мээрим Жуманазаровой.
«Спасибо вам, ребята! Классные принты!» — написала спортсменка.
«Мы гордимся нашими олимпийцами и хотим им выразить признательность за потрясающее выступление и представление родного Кыргызстана на международной арене», — отметили в Кыргызском футбольном союзе.
Напомним, сборная Кыргызстана в Кубке трех наций ведет в матче с Палестиной.
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