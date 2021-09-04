Какие болезни мы победили с помощью вакцин?

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время вакцинация детей против инфекционных заболеваний проводится согласно национальному календарю прививок.
Оспа – последняя вспышка оспы произошла в октябре 1977 года, и в декабре 1979 года ученые пришли к выводу, что оспа была полностью ликвидирована с помощью вакцины.
Полиомиелит – вирус передается от человека к человеку и вызывая паралич (когда человек не может двигать частями тела). Наиболее восприимчивыми к заболеванию являются дети до 5 лет. Специфического лечения полиомиелита не существует, его можно только предупредить. В 1952 году американский врач создал вакцину от полиомиелита. Заболеваемость в США и Европе резко пошла на спад. В Кыргызской Республике полиомиелит не регистрируется с 1993 года, а с 2002 года в республике поддерживается статус страны, свободной от полиомиелита.
Дифтерия – это острое антропонозное инфекционное заболевание характеризуется главным образом поражением ротовой части глотки и дыхательных путей. Заболевание не регистрировалось в Кыргызстане последние 20 лет. Это связано с тем, что в 1994–1995 годах были проведены дни массовых вакцинации и население приобрело иммунитет.
Корь – это острое инфекционное заразное заболевание. На протяжении многих веков из-за высокой смертности корь считалась одним из самых опасных заболеваний детского возраста. В 21-веке на долю взрослых приходится более 80% вновь выявленных больных корью. Благодаря проведенным МДИ (массовые дни иммунизации) в 2001, 2002 и 2015 годах заболеваемость резко снизилась.
В настоящее время вакцинация детей против инфекционных заболеваний проводится согласно национальному календарю прививок.
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