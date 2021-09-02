"Делают отверстие в овечьей шкуре и вдувают воздух под шкуру". Токмокские мясники изобрели новый способ забоя скота

Мясники в Токмоке забивают скот по новому методу, который значительно экономит время.

Мясники в городе Токмок Чуйской области начали забой скота по новому методу. Об этом сообщил корреспондент Turmush.

Они делают отверстие в овечьей шкуре и вдувают воздух под шкуру. По словам мясников, с помощью этого метода можно быстро отделить шкуру овцы от туши.

Житель села Кегети Аден Турусбеков недавно купил овцу в городе Токмок. Он отвез МРС на забой мясникам.

"Сейчас индивидуальные предприниматели конкурируют друг с другом, и перешли от количества к качеству. Скотобойни чистые, а методы по забою развиваются. Они отвечают требованиям санэпидемстанции, поэтому дал хорошую оценку.

Они за 500 сомов разделали овцу, поделили ее, а забой КРС стоит 3500 сомов", - рассказал А.Турусбеков.

Со слов предпринимателя из Сокулука Адилета Жапарова, некоторые мясники разделывают овец за 7 минут.

"Чтобы быстро отделить овечью шкуру, нужно через отверстие вдуть воздух, можно с помощью насоса. Есть люди, забивающие и разделывающие скот за рекордное время. Из тех, кого я знаю, есть и такие, кто выполняли все за 7 минут. Возможно есть люди, которые еще быстрее забьют и разделают правильно на части.

Видел мясника, забившего лошадь за 17 минут. На забой коровы уходит от 20 до 25 минут, так как тяжелее. Уметь забивать скот это тоже отдельная профессия. Не многие правильно умеют это делать", - говорит мужчина.

Цены на скот в городе Токмок на 29 августа:

- Ягнята - 6-7 тыс. сомов;

- Овцы - 7-8 тыс. сомов;

- Упитанные овцы - 9-18 тыс. сомов;

- Тонкорунные овцы породы "Меринос" - 10-11 тыс. сомов.



Источник - turmush.kg