Депутат: Разрабатывается законопроект, который будет стимулировать учителей

Если этот законопроект пройдёт, то это был бы для учителей какой-никакой стимул
В целях поддержки сферы образования Жогорку Кенеш готовит проект нового закона, сообщил в прямом эфире «Марал» парламентарий Абдывахап Нурбаев.
По его словам, по законопроекту, если выпускник вуза проработает в регионе 10 лет, государство выдаёт ему сертификат на сумму около миллиона сомов и можно будет приобрести жилье в любом месте Кыргызстана.
Также законопроектом предусмотрено выдача правительством поощрения в размере трехмесячной зарплаты учителям, ученики которых заняли первое, второе или третье место на международных и республиканских олимпиадах.
«На данный момент ещё неизвестно, какое заключение дадут по законопроекту правительство, Минобразования. На днях выставим на сайте. Если этот законопроект пройдёт, то это был бы для учителей какой-никакой стимул», — сказал депутат.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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