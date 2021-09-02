Депутат: Разрабатывается законопроект, который будет стимулировать учителей

Если этот законопроект пройдёт, то это был бы для учителей какой-никакой стимул

В целях поддержки сферы образования Жогорку Кенеш готовит проект нового закона, сообщил в прямом эфире «Марал» парламентарий Абдывахап Нурбаев.

По его словам, по законопроекту, если выпускник вуза проработает в регионе 10 лет, государство выдаёт ему сертификат на сумму около миллиона сомов и можно будет приобрести жилье в любом месте Кыргызстана.

Также законопроектом предусмотрено выдача правительством поощрения в размере трехмесячной зарплаты учителям, ученики которых заняли первое, второе или третье место на международных и республиканских олимпиадах.

«На данный момент ещё неизвестно, какое заключение дадут по законопроекту правительство, Минобразования. На днях выставим на сайте. Если этот законопроект пройдёт, то это был бы для учителей какой-никакой стимул», — сказал депутат.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org