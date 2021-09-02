Нурбаев: Работа в сфере образования остановилась

По его словам, после прихода в нового руководителя реформы и отдельная работа в данной сфере остановились.

Складывается впечатление, что нынешнему министру образования не хватает компетентности в современном образовании. Такое мнение выразил в прямом эфире «Марал» депутат Абдывахап Нурбаев.

По его словам, после прихода в нового руководителя реформы и отдельная работа в данной сфере остановились.

«В нашей истории запомнились только два министра-реформатора в сфере образования: Чынара Жакыпова первой начала бороться с коррупцией, а вторая, Шаршекеева, ввела общереспубликанское тестирование. С введением ОРТ исчез большой коррупционный пласт. Это не её придумка, она ввела международную норму. Но мы в данное время даже такое не можем ввести. Не можем дать детям возможности выбора», — считает депутат.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org