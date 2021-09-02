За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 571 нарушение Правил дорожного движения

За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 571 нарушение Правил дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.

По ее данным, 52 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 5, остановили без водительских удостоверений — 42 человека, за управление авто с подложными номерами — 2, автохулиганство — 1, иные нарушения — 5 тысяч 469.

На штрафстоянку поставили 364 автомобиля.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.



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