В «Кумтор Голд Компани» опровергли заявление «Центерры» о возможной угрозе затопления рудника

«Кумтор Голд Компани» ответила на заявление Centerra Gold Inc. о том, что «центральный карьер рудника затоплен, а по бортам карьера стекает аномально большое количество воды».

Канадская компания, до недавнего времени управлявшая разработкой золоторудного месторождения Кумтор, пояснила, что эти выводы основаны на анализе видеоролика, который был размещен 15 августа на странице «Кумтор Голд Компани» (КГК) в соцсетях. «Centerra полагает, что на дне центрального карьера Кумтора могло скопиться как минимум 40 метров воды. Это гораздо больше объемов воды, когда-либо наблюдавшихся на дне карьера за более чем 25 лет работы рудника под контролем Centerra», – отмечается в обращении, где сказано, что «это обстоятельство грозит руднику и его работникам потенциально катастрофическими последствиями». В связи с этим, Centerra призвала привлечь независимых экспертов для оценки состояния рудника, а также разрешить журналистам посетить месторождение.

В ответ руководство КГК опровергло эти утверждения, заметив, что в карьере «вода всегда была в этом количестве», в том числе, когда рудником управляла Centerra, а также предоставила видео-комментарий старшего инженера-гидрогеолога компании по этому вопросу.

В заключение КГК отметила, что «вся информация, изложенная в данном пресс-релизе (от компании Centerra – прим.ред.), не соответствует действительности и содержит элементы деструктивной паники и нагнетания ситуации вокруг рудника Кумтор».

Президент Садыр Жапаров и внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук на руднике Кумтор. 15 июня 2021 года.



Кумтор – самое крупное золоторудное месторождение Кыргызстана. Разрабатывает его канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% компании. Предприятие обеспечивает 10% ВВП Кыргызстана и 20% объема промышленности.

В мае парламент Кыргызстана заслушал отчет госкомиссии по проверке деятельности «Кумтор Голд Компани» и поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление на предприятии, на следующий день внешним управляющим был назначен Тенгиз Болтурук. Государственная комиссия заявила, что канадская компания должна выплатить Кыргызстану 4 миллиарда 252 миллиона долларов налогов и экологических санкций. До этого Октябрьский районный суд Бишкека обязал канадскую компанию выплатить государству 261 миллиард 719 миллионов 674 тысячи сомов за нарушение экологических норм.

Компания отвергла обвинения и подала несколько исков против правительства КР в международные суды, запретила «Кыргызалтыну» операции со своими акциями в Centerra Gold Inc и подала в суд на Тенгиза Болтурука. Позже дочерние структуры Centerra Gold Inc. – «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» ‒ обратились в суд Южного округа Нью-Йорка. 7 июля Centerra Gold Inc. выдвинула исковые требования в отношении ОАО «Кыргызалтын», крупнейшего акционера «Центерры».

В июле внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук сообщил, что суд Нью-Йорка временно отклонил рассмотрение ходатайство о наложении ареста на активы и счета компании и иск будет снова рассмотрен 17 августа. А Государственный комитет национальной безопасности КР 11 августа

заявил, что начат процесс денонсации соглашений по проекту «Кумтор».

Президент и главный исполнительный директор «Центерры» Скотт Перри заявлял, что компания неоднократно призывала правительство Кыргызстана к обсуждению опасений властей КР, однако правительство отказалось от каких-либо контактов с компанией. По его словам, «Центерра» все еще готова к конструктивному диалогу.

Азаттык