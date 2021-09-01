В Ноокене насильника-истязателя беременной женщины приговорили к 15 годам

Ноокенский районный суд приговорил 28-летнего Т.И. к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

По словам юриста «Справедливости» Алмаза Ибраимова, подсудимому было предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса: «Насильственные действия сексуального характера», «Истязание», «Незаконное лишение свободы», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Хулиганство».

По совокупности преступлений насильник получил 15 лет лишения свободы.

Как следует из материалов дела, Т.И. на протяжении продолжительного времени подвергал свою сожительницу, 34-летнюю Жамилю (имя изменено), истязательствам и насилию. Он ревновал свою сожительницу к другим. Избивал, когда кто-то ей звонил.

«Однажды он ударил ей в голову, а когда она упала, свел руки сзади и заклеил скотчем. Взобравшись на нее заранее приготовленной раскаленной проволокой на груди поставил клеймо в виде буквы «И», а на ягодицах поставил клеймо в форме сердца. Затем клеймо в форме сердца он поставил в лобковой части женщины. Все это он делал, несмотря на ее крики. При этом, он поговаривал, если с кем-нибудь будет встречаться, то убьет ее и того, с кем она будет встречаться. В момент применения насилия женщина была беременна.

Кроме того, Т.И. снимал свои развратные действия сексуального характера на телефон и через вотсап отправил родственникам женщины. Также пугал женщину, что разместит видео в Интернете. По этой причине она долгое время не могла никому пожаловаться об издевательствах», — ссылаясь на материалы дела сообщили в правозащитной организации «Справедливость».

Правозащитники удовлетворены тем, что следствие велось оперативно и эффективно и надзорный орган Ноокенской районной прокуратуры поддержал квалификацию преступления по пяти вышеуказанным статьям.

Отмечается, что осужденный намерен обжаловать свой приговор.

Элгезит