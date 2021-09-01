Министр Кайрат Иманалиев не может отказаться от привычки болтать

Этот молодец и не думает о том, чтобы отремонтировать театры, библиотеки, дома культуры.

Министр культуры, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев публично получил выговор от президента, не раз говорилось о том, как он не смог толково организовать церемонию встречи спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде. Этот молодец и не думает о том, чтобы отремонтировать театры, библиотеки, дома культуры. Мы еще писали о том, что расположенная в самом центре Бишкека библиотека № 2 имени Жусупа Турусбекова превратилась в ликеро-водочную лавку, но он даже не заинтересовался как министр. Даже став министром Кайрат Иманалиев продолжает болтать, словно продолжает карьеру тамады, предпочитает разговаривать, а не решать вопросы и проблемы.

Источник: газета «Азия news» №33 от 26.08.2021 / стр. 11, gezitter.org

