Алга Кылычев получил у сопартийца 60 тысяч долларов, написав встречное заявление?

Правда ли это?
Недавно было распространено видео, согласно которому Алга Кылычев ночью подрался с сопартийцем и получил тумаков. Было возбуждено уголовное дело, скандал набирал обороты, но в один момент появилась новость о примирении сторон. Но было неизвестно, на каких условиях было достигнуто примирение. По дошедшей до нас информации, Алга Кылычев получил 60 тысяч долларов, написав встречно заявление. Правда ли это? Получается, сам развязал конфликт, но в итоге сделался пострадавшим, набил себе карманы? Конечно, если господин Алга ответит на эти вопросы, то мы опубликуем. Неспроста говорят: «Без ветра не колышется трава». Наверное есть причины?
Источник: газета «Азия news» №33 от 26.08.2021 / стр. 10, gezitter.org
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