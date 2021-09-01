Посол Дастан Дуйшекеев обновил простыни, громко сыграл свадьбу

Кому это было надо?
Дастан Дуйшекеев работал администратором в кафе «Тай казан», но с приходом новой власти взлетел в «Белый дом», занял ответственную должность в аппарате президента. Спустя некоторое время стал послом Кыргызстана в Казахстане. Нашему герою было почти сорок, но он был холост и только недавно женился, пышно сыграл свадьбу. Распиарил свое торжество, предстал в образа зажравшегося чиновника. Кому это было надо? Нет вестей от проделанной им работы, поэтому было неправильно хвастаться «по-кыргызбайски». Почему бы соответствующим руководителям не поставить его на место?
Источник: газета «Азия news» №33 от 26.08.2021 / стр. 10, gezitter.org
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