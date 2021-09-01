Почему Ташиев не приложил руку к фуражке при звучании гимна?

Бишкек, "Саясат. kg". Поскольку, К.Ташиев находился в условном строю почетных гостей, он при звучании гимна приложил правую руку к левой стороне руки.

На реакцию Председателя ГКНБ К.К.Ташиева на Государственный гимн страны во время празднования Дня независимости КР:

"В связи с обсуждением в социальных сетях информации о Председателе ГКНБ генерал-лейтенанте К.К.Ташиеве, касательно его реакции на Государственный гимн страны во время празднования Дня независимости Кыргызской Республики на главной площади страны, ГКНБ считает необходимым сообщить следующее:

Согласно закона «О государственных символах», при официальном исполнении Государственного гимна, все присутствующие прикладывают правую руку к левой стороне груди, что и было сделано главой ГКНБ КР К.Ташиевым.

Следует отметить, что генерал – лейтенант К.К.Ташиев находился среди руководителей министерств и ведомств, и приглашенных почетных гостей, из которых при звучании гимна страны образовался условный строй.

Согласно устава внутренней службы ВС КР, при исполнении Государственного гимна, военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую стойку без команды, а рядом стоящие с подразделением командиры отдают честь прикладывая руку к головному убору. Поскольку, К.Ташиев находился в условном строю почетных гостей, он при звучании гимна приложил правую руку к левой стороне руки.

Однако, когда шли парадные расчеты под торжественный марш, как и полагается командиру, генерал – лейтенант Ташиев К.К. встал со своего места, отошел на шаг вперед от сидящих и стоя приветствовал проходящие парадные расчеты с прикладыванием руки к головному убору, тем самым отдавая воинскую честь. Поэтому исходя из той ситуации К.Ташиев поступил правильно как гражданин и военачальник одновременно.

В этой связи, заинтересованным в необоснованной критике Председателя ГКНБ КР Ташиева К.К. лицам, стоит понять и вникнуть в данную ситуацию, и не допускать необоснованно огульной критики", - говорится в заявлении ГКНБ.