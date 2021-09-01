Акжолу Махмудову в Оше вручили ключи от двухкомнатной квартиры и $10 тысяч - Фото

Алмаз Мамбетов также поблагодарил каждого спортсмена.
В Оше в рамках гала-концерта, посвященного 30-летию независимости КР, мэр южной столицы Алмаз Мамбетов вручил прибывшему в город серебряному призеру Олимпиады в Токио Акжолу Махмудову денежный приз в размере $10 тысяч и ключи от 2-комнатной квартиры.
Алмаз Мамбетов также поблагодарил каждого спортсмена. Тренерам вручили денежные средства и грамоты.
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