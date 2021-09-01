Убийство Чынгыза Абдыраева: Троих сотрудников УПСМ водворили в СИЗО ГКНБ

Отмечается, что одним из подозреваемых является заместитель командира роты полка УПСМ, двое - младшие инспектора.
Решением суда трое сотрудников УПСМ, подозреваемых в укрывательстве убийства Чынгыза Абдыраева и злоупотреблении должностным положением, водворены в СИЗО ГКНБ. Они пробудут там до 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.
Отмечается, что одним из подозреваемых является заместитель командира роты полка УПСМ, двое - младшие инспектора.
Ранее в Первомайском районном суде информировали, что в СИЗО ГКНБ на два месяца был водворен сам подозреваемый в убийстве водителя в Бишкеке - патрульный милиционер Д. Ж.
Дело об убийстве Чынгыза Абдыраева инспектором патрульной службы милиции в Бишкеке расследует ГКНБ.
Напомним, 27 августа в Бишкеке сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины - 32-летнего Чынгыза Абдыраева. Сначала в ГУВД сообщили, что водитель провоцировал милиционера на конфликт и драку, пытался выхватить табельное оружие. Но после просмотра видеозаписей эта версия не подтвердилась.
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