Нургазы Анаркулов: Независимость - главное богатство и достижение кыргызского народа!

Бишкек, "Саясат. kg". Кыргызстан пережил много невзгод с момента обретения независимости.
Уважаемые кыргызстанцы!
От всей души поздравляю вас с 30-летием Дня Независимости Кыргызской Республики!
Кыргызстан пережил много невзгод с момента обретения независимости. Однако наша страна окрепла и смогла перенести все трудности, держа флаг свободы высоко. Мы смогли показать всему миру пример свободолюбивой и демократической страны. Независимость - главное богатство и достижение кыргызского народа! Поэтому давайте сохраним целостность и суверенитет нашей страны и будем ценить нашу независимость! Пусть каждый из нас внесет свой вклад в развитие страны, чтобы мы могли достойно передать ее последующим поколениям, и чтобы нам не было стыдно за нашу землю!
Дорогой кыргызский народ!
Желаю мира и процветания каждому из вас ! Пусть будет благополучие и стабильность в ваших домах. Пусть во всем нашем Кыргызстане будет стабильность и пусть на века развевается флаг нашей свободы. Еще раз поздравляю с Днем Независимости!
С уважением,
Нургазы Анаркулов
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