В ГКНБ состоялось торжественное собрание личного состава ко Дню независимости КР

Бишкек, "Саясат. kg". Акцентировал вновь внимание личного состава на организацию соответствующей эффективной работы по обеспечению безопасного и динамичного развития страны, что является базовой основой независимости.

В связи с предстоящим празднованием 30-летия независимости Кыргызской Республики, 28 августа текущего года, в актовом зале ГКНБ состоялось торжественное собрание личного состава.

С предстоящим Днем независимости личный состав и ветеранов органов безопасности поздравил глава ГКНБ генерал-лейтенант К.К. Ташиев, который в своей речи затронул историю становления независимости Кыргызстана, важность и значение суверенитета как для граждан, так и сотрудников спецслужб. Акцентировал вновь внимание личного состава на организацию соответствующей эффективной работы по обеспечению безопасного и динамичного развития страны, что является базовой основой независимости.

Акцентировал внимание на обеспечение безопасности государство с учетам, упреждающий нейтрализации внутренних и внешних угроз. Личный состав ГКНБ от имени главы государства и кабинета министров также поздравил заведующий отделом обороны и безопасности администрации президента А. Жанузаков.