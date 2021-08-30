Уволившаяся уборщица из Кыргызстана оставила перед отъездом необычное послание москвичке

Это послание уборщица написала москвичке, когда работала последний день.



Жительница Москвы по имени Дарья выложила в Facebook-группе "Наш Гагаринский" необычное послание, которое оставила ей уборщица перед отъездом. Как сообщает портал anews, у мигрантки из Кыргызстана закончился срок пребывания в России, и она вынуждена была вернуться на родину.

Девушка из Кыргызстана сердечно благодарила бывшую работодательницу и за что-то извинялась. Это послание уборщица написала москвичке, когда работала последний день.

Уволившаяся уборщица из Кыргызстана оставила перед отъездом необычное послание москвичке

"Добрый вечер, у меня сегодня последний день работы. Я уезжаю в Кыргызстан. Паспорт закончился. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи, любви, успехов. Вы хороший человек. Я вас люблю очень. Спасибо за все. И извините", - написала уборщица в послании.

Москвичка отметила, что женщина безукоризненно справлялась со своими обязанностями, теперь она переживает, что может не найти такого хорошего помощника по хозяйству и добросовестного человека в одном лице.

"Надеюсь, завтра мне не придется искать новую уборщицу по району. Приятно, когда все идет гладко, как и положено. Спасибо за теплые слова, и они взаимны!" - ответила Дарья.

Жительница столицы отметила, что, правда, не знает, за что в послании могла извиниться ее бывшая помощница по уборке. Она считает, что это может быть связано с тем, что работница не всегда могла выйти на смену, например из-за болезни, и извинилась из вежливости.

Москвичка также сообщила, что перед отъездом девушки домой она взяла ее контакты в Кыргызстане.

"Вдруг будет какая оказия покататься на склонах Тянь-Шаня? На самом деле так и должны выглядеть нормальные отношения, ответственность к своему труду и взаимопонимание. На моей памяти - это впервые. Хорошо, если бы это вошло в привычку", - написала Дарья из Москвы.



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