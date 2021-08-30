Выборы в Жогорку Кенеш: партии должны подать уведомления об участии до 3 сентября

До 14 октября также должны выдвинуться кандидаты в депутаты по одномандатным избирательным округам.
Сегодня, 29 августа, Центральная избирательная комиссия на своем заседании утвердила календарный план по проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября.
До 18:00 3 сентября партии должны направить в Центральную избирательную комиссию уведомления об участии в выборах. А до 14 октября партии должны провести съезды и утвердить списки кандидатов.
До 14 октября также должны выдвинуться кандидаты в депутаты по одномандатным избирательным округам.
Регистрация кандидатов, списка кандидатов в депутаты заканчиваются за 30 календарных дней до дня выборов, то есть до 29 октября 2021 года.
Если партии отказываются от участия, заявление следует направить до 18 ноября, если кандидаты по одномандатным избирательным округам - до 25 ноября.
Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
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