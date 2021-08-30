Эксперт рассказала, почему опасно спать рядом со смартфоном

Излучение от смартфона мешает людям получить полноценный здоровый сон, что негативно сказывается на общем состоянии организма.
Об этом рассказала "Газете.Ru" основатель health tech компании AIBY Оля Осокина.
"Ваш мозг ночью не спит и не отдыхает, а работает. Исследования ученых из Университета Калифорнии показали, что активность мозга во время сна превышает его активность во время, когда вы бодрствуете", - отметила собеседница издания.
Кроме того, по словам эксперта, если не отключить уведомления на ночь, то включенный экран также может помешать пользователю выспаться.
"Синий свет экрана телефона негативно влияет на биологические ритмы, нарушает сон, вызывает головные боли, приводит к выгоранию, отчасти из-за снижения барьера стрессоустойчивости и головной боли. Но при этом нужно понимать, что корреляция синего света и телефона около вас во время сна все-таки близка к минимальному значению", - рассказала Осокина.
Чтобы получить полноценный сон, можно оставить телефон в другой комнате во время сна, советует эксперт.
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