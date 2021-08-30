Уволено руководство главного СИЗО Киргизии. Отпускали "сидельцев"... погулять

Сам Дашков был возвращен в СИЗО ГКНБ.

Проведено служебное разбирательство по факту нарушений порядка охраны следственно-арестованного Василия Дашкова, который получал лечение в медцентре "Бикард".

Как сообщили 28 августа в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности, 26 августа за допущенные нарушения освобождены от занимаемых должностей начальник СИЗО ГКНБ М.М. и заместитель начальника СИЗО ГКНБ Т.У., ответственные за соблюдение порядка содержания следственно-арестованных, их охрану и конвоирование.

Сам Дашков был возвращен в СИЗО ГКНБ.

Источник - kg.akipress.org