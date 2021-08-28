Стрельба в Бишкеке. Милиционера водворили в ИВС СИЗО ГКНБ

Милиционера, застрелившего нарушителя, водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
Накануне примерно в 21.30 в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.
«На месте выяснилось, что 32-летний А.Ч. получил огнестрельное ранение грудной клетки после выстрела, произведенного младшим инспектором УПСМ Д.Ж. Бригада скорой помощи оказала раненому первую медицинскую помощь, медики провели реанимационные мероприятия, но мужчина скончался», — сообщили в ГУВД.
В ведомстве отметили, что в ходе осмотра места происшествия на проезжей части дороги с западной стороны мечети на асфальте обнаружили гильзу, следы вещества темно-бурого цвета (предварительно, кровь), изъят тампон с веществом темно-бурого цвета.
«С ближайших видеокамер изъяли записи и приобщили к материалам расследования. Их направили в прокуратуру Свердловского района Бишкека, а затем в производство столичного УГКНБ по подследственности. Факт прокуратурой зарегистрирован в ЕРПП по статье «Превышение власти» УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС ГКНБ», — сообщили в ГУВД.
В ведомстве добавили, что погибший не пытался отобрать у патрульного милиционера пистолет, как сообщалось ранее.
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