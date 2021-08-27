"Я жива". Мать Акжола Махмудова рассказала историю семьи и опровергла слухи о своей смерти

Мать олимпийского медалиста Акжола Махмудова Тансулуу Айдарова опровергла слухи о своей смерти.

Об этом она рассказала в интервью изданию Super.kg.



Акжол Махмудов - третий из пяти детей Мухамеда Махмудова и Тансулуу Айдаровой. В интервью в 2018 году Акжол Махмудов сказал, что его матери не стало после рождения младших сестер и больше он на эту тему говорить не хочет.

Недавно Махмудов написал пост в Instagram, в котором поблагодарил своего отца, тренера и тетю за свои успехи. В посте он опубликовал фото со своей тетей в госрезиденции во время награждения спортсменов.

После этого в Super.kg вышло обращение Тансулуу Айдаровой. Она опровергла слухи о том, что якобы бросила детей или же умерла.

По словам Айдаровой, она вышла замуж за Мухамеда Махмудова в 1993 году. В браке родились пятеро детей. Акжол Махмудов - третий по счету - родился 15 апреля 1999 года в Бишкеке.

Она поделилась воспоминаниями о детстве Акжола, о характере и привычках будущего медалиста. Рассказала, как отводила детей в детсад, а после шла мыть полы в подъездах многоэтажных домов. С малых лет сыновей она заметила их интерес к борьбе и всячески их поощряла. Любовь внуков к борьбе поддерживал и отец Тансулуу.

По словам женщины, в браке были трудности, были моменты, которые сильно ее огорчали. В 2005 году, когда Акжолу было шесть лет, она развелась с мужем. Анализируя события, она поняла, что сделала правильный выбор.

Айдарова рассказала, что по различным причинам не смогла поддерживать связь с детьми.

"Обо мне распространяют различные слухи. Говорят также, что я бросила детей. Это не так. Младшая сестра мужа забрала их в Ош, сказала, что сама будет присматривать за ними", - сказала женщина.

Она считает, что дети не должны расстраиваться из-за слов, которые могли сказать в силу молодости, и идти по жизни с высоко поднятой головой.



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