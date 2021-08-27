Когда в Кыргызстане пройдут парламентские выборы, рассказали в ЦИК

Сегодня президент Садыр Жапаров подписал закон о выборах.
В пресс-службе главы государства 24.kg сообщили, что на днях должен выйти указ о назначении даты парламентских выборов.
В ЦИК пояснили, что, согласно части 3 статьи 59 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», очередные выборы в парламент должны быть назначены не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования. Днем голосования является воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран Жогорку Кенеш действующего созыва.
Однако ранее ЦИК просила перенести выборы на ноябрь, объясняя это тем, что технически не успевает подготовиться к кампании, которая, согласно поправкам в избирательное законодательство, будет проходить по-новому.
Согласно закону, подписанному президентом, Жогорку Кенеш будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и одномандатным округам (36 мандатов).
Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205380/
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