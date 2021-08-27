Надо со школьных лет учить мыслить свободно

Наверное до сегодняшнего дня было много разговоров о том, каким должно быть образование. Я тоже хочу сказать свое слово.

Особенно важно свободное мышление на гуманитарных предметах! Образовалась целая пропасть между научной средой, которая придерживается таких принципов и закрытой к созиданию среды, которая не ценит свободное мышление, ориентирование на зубрежку.

Я коротко приведу в пример несколько историй. Тогда и поймете, что я хочу сказать.

Студент-турок в Америке

Доган Жужелоглу (покойный) был известным педагогом в Турции. Учился в американском университете. Когда он зашел на первый экзамен, произошла история с участием его преподавателя.

Преподаватель заранее дал экзаменационные вопросы, назначил срок, сказав: «До такого-то дня сдайте свои работы». Студент зашел в библиотеку, опирался на сильные источники, чтобы ответить на вопросы.

Преподаватель прочитал бумаги Жужелоглу, подозвал к себе: «Прочитал твою работу, ставлю «E». В этом университете самая низкая оценка – «F». Ты просмотрел много книг, поэтому оценив твои труды не поставил «F». Сюда смотри, парень! В этом университете отчисляют даже тех, кто учится на «C», не говоря о «D». Если хочешь продержаться до конца, то учись на «A» или «B». Ты знаешь, почему я поставил тебе низкую оценку? Информацию, которую ты изложил на этих бумагах, я могу найти и в библиотеке. Это не трудно. Меня, как преподавателя, интересовало твое мнение, твои мысли помимо прочей информации! А в этой работе твоих мыслей нет!»

Как будет соловей на русском

Я учился во втором или третьем классе, если не ошибаюсь. Последним уроком был русский язык. С одной стороны я проголодался, с другой стороны размышлял о том, как буду играть после уроков на улице. И почему-то сорок пять минут длились очень долго. В одно время посреди урока учительница сказала:

- На прошлом уроке я задавала домашнюю работу – выучить новые слова. Сейчас я буду спрашивать, правильно ответившие могут идти домой.

В одно время начала спрашивать слова. Как оказалось, не один я желал, чтобы 45 минут быстро пролетели. И интересующиеся уроком и не интересующиеся поднимали руку, называли одно слово и уходили домой.

Я на что-то отвлекся, смотрел в окно и в одно время пришел себя, заметил, что больше половины учеников ушли. Мне захотелось придумать одно слово, назвать и уйти. У других спрашивали слова попроще, вроде «собаки», «кошки». А мне попалось слово «булбул» [соловей]. То ли я не учил это слово, то ли забыл, в общем помучился. Интересно, что в классе не осталось никого, кто знал слово «булбул» на русском. Я некоторое время стоял молча, потом сказал: «это-это». [бул – это].

Учительнице потребовалось несколько секунд, чтобы ее мозг обработал мой ответ. Она застыла, услышав ответ. Я же смотрел на учительницу, как ребенок, который только научился говорить и смотрит на маму, чтобы узнать – поняла она его или нет.

В какой-то момент учительница засмеялась.

- Нет, неправильно! – сказала она и не отпустила. Я засмущался.

Но могла хотя бы погладить по голове за изобретательность. Каждый большой успех начинается с малого, иногда с мелочи, движения, которым человек обычно не придает значения.

«Ты кто?»

Когда учился в университете у меня возникли разногласия с одним преподавателем. Надо было сдавать экзамен по его предмету. Зашел как на обычный экзамен. Откуда я знал, что преподаватель только и ждал этого дня? Вопросы задавались по темам, которые я знал. Не блистал, но рассчитывал хотя бы на 90 баллов. Потом выяснилось, что мне поставили 75 баллов. Я спросил: «Не ошиблись ли вы?» Он сказал: «Нет». Показал мне мою работу. На 3 из 4 вопросов я ответил полноценно, а на четвертый вопрос отвечал догадками и предположениями.

Я не успокаивался: «Возможно половина из моих догадок попала в цель. Вряд ли я полностью ошибся?»

«А там никто не спрашивал твоего мнения!» - сказал он. Другими словами, он подразумевал: «А кто вообще такой?»

Позднее подозвал к себе лично и сказал:

«Ты претендуешь на красный диплом. Завышаю тебе оценку, не забывай про это». В то время меня интересовали такие вещи, как красный диплом.

Можно было чуть по-другому?

В 2012 году прибыл в университет Анкары на магистратуру. Переживал – смогу ли я на равных учиться с местными магистрантами.

Зашел на первое занятие. По правде говоря, мало что понял. Я получил красный диплом, гордился собой, но я сильно отставал от нынешних требований. Зашел и на вторую, третью пару, там тоже было тяжело, я начал паниковать. За первое полугодие я подтянулся, но трудности были еще впереди. Надо было сдать модуль, подготовился к экзамену и сдал.

С одной стороны вроде хорошо написал, но с другой стороны я принижал себя, сравнивая с сильнейшими. Ждал результатов.

Планировал учиться и после магистратуры, а чтобы получить стипендию нельзя было получать меньше 75 баллов.

Когда лежал один, я молил Бога, чтобы я не опозорился. Однажды сидел в библиотеке, мимо проходил один из преподавателей.

«Как дела? Сейчас читаю твою работу. Отлично написал, молодец», - сказал он. Хотел обрадоваться, но не мог.

Надеялся, что преподаватель не ошибся. Не хотелось радоваться раньше времени. Что если он завтра скажет: «Элмурат, извини, я перепутал твою работу». Не мог отпраздновать, пока не вышли официальные результаты.

Позднее проанализировал и выяснил, что нам с молодости внушают: «Ты не сможешь, не справишься, сиди и не высовывайся».

К тому же один оригинальный преподаватель из университета в Кыргызстане еще в молодости подорвал мою уверенность в себе. Особенность этого преподавателя заключалась в том, что он «ломал» студентов и редко хвалил.

Однажды я получил низкий балл по предмету, по которому хорошо учился.

- Вы не ошиблись? Можно перепроверить? – спросил я. Ведь в школе я хорошо учился.

- Ты кем себя возомнил? Ты такой крутой? Хочешь чтобы я заново начал принимать экзамен? – сказал преподаватель, схватил предметный учебник на 700 страниц и напугал меня, сказав: «Сможешь ответить, если задам вопрос с любого места в этом учебнике?»

Почему-то мы верили преподавателям, которые говорили: «Учился на докторантуру, хорошо занимался, чуть ли не ночевал в библиотеке». Сейчас я задумался и понимаю, что у этого человека были плохие черты, недостатки.

Уверенность человека в себе позволяет добиваться успеха. Кто знает, что было бы, если бы у тысяч молодых людей вроде меня в свое время не подорвали уверенность в себе!

Напротив, если бы их поддержали, они могли бы добиться новых высот, еще большего успеха, построили бы будущее нашей страны! Когда власть имущие поймут важную роль образования?

Элмурат Кочкор уулу, Турция

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org