Темирлан Султанбеков сделал деньги на выборах, купил квартиру в элитном доме?

Правда ли то, что он делал деньги во время регистрации кандидатов в партийный список, что позволило ему купить двухкомнатную квартиру в элитном доме?
Темирлан Султанбеков молод, но это не мешает ему на равных бороться с большими политиками. Дважды он выводил партию «Социал-демократов» на выборы в Бишкекский городской кенеш, в итоге добыл пять мандатов. Правда ли то, что он делал деньги во время регистрации кандидатов в партийный список, что позволило ему купить двухкомнатную квартиру в элитном доме? Этот парень быстро раскусил тонкости политики, вовлекся в многочисленные закулисные игры, в нужное время торгуется с властью, делает ходы, до которых многие и не додумались. Не секрет, что в эти дни он находится в особняке в Кой-Таше с Кадыром Атамбаевым и составляет с ним «план Барбаросса» к осени. Готовящийся к парламентским выборам Темирлан Султанбеков мечтает о том, чтобы добиться власти, должности, в какой-то степени вносит свой вклад в осенние волнения? Он амбициозен. Не поскользнется?..
Источник: газета «Азия news» №33 от 26.08.2021 / стр. 2, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!