Темирлан Султанбеков сделал деньги на выборах, купил квартиру в элитном доме?

Правда ли то, что он делал деньги во время регистрации кандидатов в партийный список, что позволило ему купить двухкомнатную квартиру в элитном доме?

Темирлан Султанбеков молод, но это не мешает ему на равных бороться с большими политиками. Дважды он выводил партию «Социал-демократов» на выборы в Бишкекский городской кенеш, в итоге добыл пять мандатов. Правда ли то, что он делал деньги во время регистрации кандидатов в партийный список, что позволило ему купить двухкомнатную квартиру в элитном доме? Этот парень быстро раскусил тонкости политики, вовлекся в многочисленные закулисные игры, в нужное время торгуется с властью, делает ходы, до которых многие и не додумались. Не секрет, что в эти дни он находится в особняке в Кой-Таше с Кадыром Атамбаевым и составляет с ним «план Барбаросса» к осени. Готовящийся к парламентским выборам Темирлан Султанбеков мечтает о том, чтобы добиться власти, должности, в какой-то степени вносит свой вклад в осенние волнения? Он амбициозен. Не поскользнется?..

Источник: газета «Азия news» №33 от 26.08.2021 / стр. 2, gezitter.org