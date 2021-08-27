Минобороны США передало МЧС КР средства индивидуальной защиты

Бишкек, “Саясат.kg”. Министерство обороны США передало Министерству чрезвычайных ситуаций КР средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-центр посольства США в КР.

Вчера, во время церемонии, состоявшейся в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) Кыргызской Республики, посольство США передало от лица Министерства обороны США и Центрального командования США предметы индивидуальной защиты на общую сумму более 3750000 сом. Средства индивидуальной защиты включают маски, защитные очки и костюмы, что повысит защищенность сотрудников МЧС при выполнении своих обязанностей во время борьбы с COVID-19.

На церемонии присутствовали старший военный представитель посольства США подполковник Кейт МакКи, заместитель министра чрезвычайных ситуаций полковник Калыс Ахматов и другие официальные лица. Подполковник МакКи отметил, что данная передача предметов индивидуальной защиты является вкладом в оказание общей поддержки со стороны США для борьбы Кыргызской Республики с COVID-19 на сумму более пяти миллионов долларов. Он также добавил: “Мы надеемся на развитие будущих возможностей для совместной работы и подготовки с Кыргызской Республикой”.

Заместитель министра Калыс Ахматов поблагодарил Соединенные Штаты за безвозмездную передачу предметов индивидуальной защиты и сказал: “Ранее в рамках сотрудничества Министерства с посольством США в Кыргызской Республике был достигнут ряд значимых результатов в сфере сокращения риска бедствий и повышении квалификации кыргызских спасателей. Опыт зарубежных стран с сильной развитой системой гражданской защиты всегда интересен для нас в целях совершенствования навыков профессиональной деятельности спасателей, повышения потенциала Министерства в целом. В этой связи, мы весьма заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений”.

Американо-кыргызское военное сотрудничество продолжается на протяжении 30 лет и направлено на решение различных проблем, включая подготовку к стихийным бедствиям и противодействию транснациональным угрозам.