Волонтеры проекта «+100 к жизни» на южном берегу Иссык-Куля спасли 13-летнего мальчика

Бишкек, "Саясат. kg". Тем, кто отдыхает в сентябре, не нужно забывать про правила безопасности на воде.

Купальный сезон заканчивается, и пляжи скоро окажутся пустыми. Но в разгаре еще бархатный сезон. Тем, кто отдыхает в сентябре, не нужно забывать про правила безопасности на воде. По официальным данным МЧС КР на 25 августа 2021 г. в Кыргызстане утонуло 109 человек, на озере Иссык-Куль — 16 человек, в том числе 2 рыбака.

В конце августа волонтеры проекта «+100 к жизни», реализуемого в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» совместно с кафедрой «Защита в чрезвычайных ситуациях» и УНТЦ «Развитие гражданской защиты» КРСУ и МЧС КР, выехали на южный берег озера Иссык-Куль, чтобы провести учения по спасению утопающего.

Первой локацией стало село Тон. Для спасательных операций был привлечен отдел по ЧС Тонского района Управления МЧС по Иссык-Кульской области. Все, кто был на пляже, окунулись в занятие по обучению приемам спасения людей на водоемах. Спасатели продемонстрировали способы спасения на воде в различных ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям, а роль утопающего исполнил волонтер проекта 13 летний мальчик . Во время учений никто не пострадал.