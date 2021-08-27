"Чувство настороженности у граждан КР пропало, но коронавирус многолик"

Но люди и сами должны осознавать, что коронавирус не ушел окончательно.

Ситуация с коронавирусом в стране - тьфу–тьфу, не сглазить - улучшается. И, видимо, поэтому темпы вакцинации за последнюю неделю снизились почти на 41 процент по сравнению с прошлой.

Хотя только вакцинация, поддержание физического дистанцирования, мытье рук и ношение маски являются самыми эффективными мерами, которые предотвращают распространение болезни. Что в свою очередь позволяет не закрывать большую часть общества на карантин.

Но кыргызстанцы успокоились и считают, что прививки уже не актуальны. Чувство настороженности у людей пропало. Но коронавирус многолик, и тем коварен, он имеет свойство возвращаться, дай только волю. Тем более что ВОЗ не исключает: у нас циркулирует и дельта–штамм коронавируса. Вскоре ожидаются результаты исследования образцов, направленных в Россию в июле. И очень вероятно, что дельта–штамм будет выявлен.

К середине августа у нас планировали привить миллион человек из 2,4 миллиона, которые составят те вожделенные 70 процентов населения для коллективного иммунитета. Но даже до миллиона еще далеко. Хотя бы достичь этого показателя к концу декабря. В вакцинах же недостатка сегодня нет, есть китайская "Синофарм", европейская AstraZeneca, казахская QazVac, которая, кстати, прошла на этой неделе регистрацию, а со следующей ею будут уже вовсю прививать. 25 тысяч доз этой вакцины Казахстан передал нам в конце июля. Ею, как говорят разработчики, рекомендуется прививать всех желающих лиц старше 18 лет. На сегодня провакцинировано более 300 тысяч казахстанцев. Вакцина хорошо переносится. Серьезные побочные эффекты не зафиксированы.

И прививочных пунктов навалом, более 900 по всей стране. Постоянно открываются дополнительные. Минздраву и Минобразования на заседании республиканского оперштаба поручили проработать вопрос об открытии временных прививочных пунктов даже на территории вузов. Пункты на этой неделе открыли в двух Центрах обслуживания населения в столице, на Бишкекском почтамте. Как говорится, прививайся не хочу.

А столичная мэрия даже проводит акцию вместе с магазином "Лион" на покупку обуви со скидкой для получивших вакцину. По типу, как это делается в России. Правда, там разыгрываются квартиры и призы в 100 тысяч рублей, чтобы привлечь народ в прививочные пункты.

Но люди и сами должны осознавать, что коронавирус не ушел окончательно.

Как говорят наши врачи, работающие в "красных зонах", коронавирус цепляется больше к непривитым. В отделения привозят больных, которые ни в какую не хотели делать прививку, в чем сейчас глубоко раскаиваются.

В некоторых странах идет введение так называемых бустерных доз (третья доза вакцины). Хотя у экспертов нет единого мнения на этот счет. Пока ВОЗ изучает доказательства о необходимости введения третьей дозы вакцины. Ежедневно появляются новые данные по разным вакцинам. Но Всемирная организация здравоохранения призывает ввести временный мораторий на применение бустерных доз вакцин против COVID–19 как минимум до конца сентября этого года.

Вообще ситуация с коронавирусом в мире достаточно напряженная, ежедневно заражаются до 700 тысяч человек, а десять с половиной тысяч умирает. Сейчас количество зараженных, перенесших ковид, более 209,2 миллиона человек, а умерших более 4 миллионов 300 тысяч. Это данные вчерашнего четверга. К сегодняшнему утру количество больных и умерших увеличилось, в том числе и в Кыргызстане. Так что не откладывайте поход в прививочный пункт. Завтра к вам может прийти коронавирус.

URL: https://www.vb.kg/405506