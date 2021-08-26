Предвыборная чертовщина?

Как известно, предвыборная чертовщина в Кыргызстане в какой-то степени усиливается из-за закона о выборах.

Предстоящие выборы будут сопровождаться шумихой? Есть все основания так думать.

Член ЦИК Кайрат Маматов заявил, что законы о выборах остаются сырыми, их необходимо переработать, без них могут усилиться недовольства.

Согласно закону о выборах, будет тяжело добиться избрания в парламент женщин и людей с ограниченными возможностями. В Жогорку Кенеше женщин не должно быть больше 30%, точнее на каждой 4-й позиции в предвыборных списках должны быть женщины. Но если женщины не наберут достаточно голосов, то они не могут быть избраны. Так каким путем они будут избраны? Кандидаты-мужчины уступят мандат? Это невозможно.

Есть зерно в словах Кайрата Маматова, его можно поддержать. С этой точки зрения VII созыв Жогорку Кенеша может стать парламентом времен Акаева, который состоял исключительно из мужчин.

Источник: газета «Майдан.kg» № 29 от 25.08.2021 / стр. 7, gezitter.org