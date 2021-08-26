ГКНБ: Относительно выявленного факта незаконного хранения и реализации фальшивых денежных средств в иностранной валюте

Бишкек, "Саясат. kg". Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.225 (Подделка денег и ценных бумаг) УК КР.
22 августа 2021 года в ходе проводимых по обеспечению экономической безопасности оперативно-розыскных мероприятий, выявлен факт ввоза и попытки распространения фальшивых денежных средств в иностранной валюте.
Так, задержан гражданин РК «Д.С.Я.» 1996 года рождения, который пытался сбыть крупного сумму фальшивые денежные средств в доллара США в одном из обменных пунктов расположенных на территории КПП «Чон-Капка автодорожный» Манасского района.
Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.225 (Подделка денег и ценных бумаг) УК КР.
В рамках досудебного производства задержанный в соответствии со ст.98 УПК КР водворен в ИВС УВД Таласской области и назначены соответствующие экспертизы.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия направленные на изучение всех обстоятельств данного факта и установлению возможных соучастников.
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