Мэром г.Токмок Чуйской области избран Урмат Самаев

Бишкек, "Саясат. kg". 26 августа 2021 года состоялись выборы мэра г. Токмок Чуйской области.
На должность мэра г. Токмок были зарегистрированы 2 кандидата, Самаев Урмат Обозбекович- выдвинутый от коалиции большинства (Бирге-Вместе, патриот Ынтымагы, Эл биримдиги) и Кубатбек уулу Азат- выдвинутый от коалиции меньшинства (Эмгек, Асыл Мурас-Жаштары). Всего в городском кенеше 31 депутата.
По итогам голосования мэром города Ош избран Самаев Урмат Обозбекович, за которого из 30 проголосовало 19 депутатов. Кубатбек уулу Азата поддержали 11 депутатов Токмокского городского кенеша.
Токмокская ТИК организовала проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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