К. Бакиев прибыл на «Кумтор»?

Недавно на просторах интернета распространилась информация о пребывании на золотом руднике «Кумтор» человека, который очень похож на Курманбека Бакиева.

Судя по снимку, распространенному в социальных сетях, можно увидеть, как работающий на золотом руднике человек как две капли похож на бывшего президента.

Одно из информационных агентств прикрепило следующий текст к снимку: «Впервые на «Кумтор» были отправлены 150 выпускников местных вузов».

Пользователи социальных сетей заметили сходство человека с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым и начали оставлять комментарии: «Разве Бакиев трудоустроился на Кумторе?»

Пока что официальные лица не обнародовали информацию по этому поводу.

Эта информация вызывает большой интерес на фоне возвращения первого президента Аскара Акаева из Москвы на родину после 16 лет отсутствия, дачи показаний в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по «Кумтору», прочтения молитвы в Кемине в память об умерших родственниках, чаепития с друзьями и соратниками. Потому что некоторые сторонники К. Бакиева начали говорить, что властям теперь нужно привести его. Но чуть ранее пресс-служба Генпрокуратуры предупредила, что бывший президент Курманбек Бакиев, в случае возвращения в Кыргызстан, будет взят под стражу. Герои события 7 апреля 2010 года и их родственники заранее сообщили, что настроены против возвращения К. Бакиева.

В любом случае наличие на золотом руднике «Кумтор» человека, который очень похож на бывшего президента, вызвало споры и оживленные дискуссии.

Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 25.08.2021 / стр. 2, gezitter.org